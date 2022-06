Polizei Köln

POL-K: 220603-2-K/BAB/EU Mann auf A1 von Lkw erfasst und gestorben

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (3. Juni) auf der A 1 bei Nettersheim ist ein 74-jähriger Mann gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll er in Höhe der Anschlussstelle Nettersheim auf die Fahrbahn gelaufen und von einem 40-Tonner erfasst worden sein. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert aktuell die Spuren. Derzeit ist der rechte Fahrstreifen in Richtung Dortmund gesperrt. Die Polizei Köln geht nach jetzigem Erkenntnisstand von einem Suizidgeschehen aus. (ph/de)

