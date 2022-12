Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Im Gorden wurde am Dienstag - zwischen dem frühen Nachmittag und dem frühen Abend - in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann alle Räume nach Diebesgut. Außerdem wurden Flüssigkeiten auf den Boden geschüttet. Gestohlen wurde unter anderem Geldkassetten (mit Bargeld).

Herten:

Auf der Stettiner Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber scheiterte. Danach hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch muss zwischen Dienstag- und Donnerstagnachmittag passiert sein.

Von der Straße Hasenkamp wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Kleintransporter gestohlen. Der graue Mercedes Sprinter wurde dort gegen 17.05 Uhr geparkt, heute Morgen war der Wagen weg. Der Sprinter hat ein WES(eler)-Kennzeichen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Heute Vormittag (Freitag) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Kuhstraße eingebrochen. Sie hebelten ein gekipptes Fenster zur Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurde Geld gestohlen.

Marl:

Am späten Donnerstagnachmittag wurde in eine Wohnung auf der Schwabenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten die kurze Abwesenheit des Bewohners aus, um die Balkontür im ersten Obergeschoss aufzubrechen und einzusteigen. Sie durchsuchten die Wohnung und konnten nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen, die an dem Mehrfamilienhaus Verdächtiges beobachtet haben.

Auch auf der Karl-Liebknecht-Straße wurde am Donnerstagnachmittag oder am frühen Donnerstagabend in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Hochparterre auf und durchwühlten dann mehrere Schränke. Außerdem wurde ein Safe aus der Wand gerissen und samt Inhalt mitgenommen.

Auf der Mühlenstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Das gesamte Haus wurde durchsucht. Noch ist unklar, was erbeutet werden konnte. Der Einbruch wurde am Donnerstag festgestellt, die Tat selbst kann aber schon ein paar Tage zurückliegen.

Recklinghausen:

Auf der Wiener Straße wurde am Donnerstagabend oder am sehr frühen Freitagmorgen in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Balkontür, so dass die Scheibe kaputt ging. Anschließend wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden Geld und alkoholische Getränke aus einem Adventskalender gestohlen.

Am Kuniberg sind unbekannte Täter zwischen Donnerstagmittag und dem frühen Donnerstagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten dort mehrere Räume. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise zu den Einbrüchen oder zu Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

