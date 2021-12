Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem VW Golf die "Albrechtstraße" in Richtung "Natruper Straße". In Höhe der Einmündung zur "Schoellerstraße" wich die Frau aus Bohmte einem Radfahrer aus, der von dem entgegengesetzten Fußweg plötzlich auf ihre Fahrbahn fuhr. Dabei prallte die VW-Fahrerin mit ihrem Vorderreifen gegen eine dortige Querungshilfe. Der Verursacher flüchtete anschließend mit seinem Zweirad, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Kleinwagen ist ein Sachschaden entstanden. Bei dem Radfahrer handelte es sich um eine männliche Person mit dunkler Kleidung. Das Fahrrad hatte ebenfalls eine dunkle Farbe. Die Osnabrücker Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

