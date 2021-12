Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Unbekannter stehlt Messingtafel am Kalvarienberger Gedenkstein - Polizei sucht Zeugen (FOTO)

Bad Laer (ots)

Zwischen Mittwoch, dem 1.12.2021 und Freitag, dem 10.12.2021 hat ein Unbekannter die Messingtafel am Gedenkstein am Kalvarienberg gestohlen. Die Tafel war zuvor mittig in den Stein eingearbeitet gewesen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Laer unter 05424/644500 zu melden.

