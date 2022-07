Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Schwerverletzte Radfahrerin

Edenkoben

Gegen 12:15 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin am heutigen Dienstag den Stadtberg in Edenkoben entgegen der Einbahnstraße und kam am Ende des Gefälles aufgrund unklarer Ursache zu Sturz. Die Radlerin verletzte sich schwer am Kopf und wurde durch Rettungsdienst und Notarzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Lage des erheblichen Verletzungsbildes am Hinterkopf spricht dafür, dass ein getragener Schutzhelm die Schwere der Verletzungen verhindert hätte. Einen solchen trug sie zum Unfallzeitpunkt jedoch nicht.

