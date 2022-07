Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - 19 Fahrer zu schnell

Bild-Infos

Download

Edesheim, Staatsstraße (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Verlauf der neu angelegten Staatsstraße in Edesheim überwacht. In etwas mehr als einer Stunde mussten 19 Fahrzeugführende beanstandet werden, da sie die erlaubten 30 km/h überschritten. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 50 km/h unterwegs.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell