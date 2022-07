Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jugendliche gebissen - Polizei muss aggressiven Hund erschießen

Landau (ots)

Am 25.07.2022, gegen 20:00 Uhr, meldeten mehrere Anrufer einen freilaufenden Hund in Queichheim. Das Tier, ein mittelgroßer Mischling, wurde als aggressiv und bedrohlich beschrieben. In der Straße Zum Queichanger, ging er auf einen anderen Hund los, der von seinem Besitzer zum Schutz auf den Arm genommen wurde. Eine 14-Jährige, die daneben stand, wurde von dem Mischlingshund gebissen und verletzt. Die alarmierten Polizeikräfte wollten den Hund mit einer Fangschlinge einfangen. Hierbei wurden auch die beiden Polizeibeamten von dem Tier angegriffen. Nur durch den Gebrauch der Schusswaffe war es den Beamten möglich, den Angriff des Tieres abzuwehren und eigene mögliche Verletzungen zu verhindern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell