POL-RE: Recklinghausen: Vermisster 15-Jähriger wieder da

Recklinghausen (ots) - In der Nähe des Südparks ist am Samstagvormittag eine 73-jährige Recklinghäuserin von einem Exhibitonisten belästigt worden. Die Frau war auf der Marienstraße am Joggen - und in Richtung Südpark unterwegs. Gegen 10.45 Uhr kam ihr ein Mann entgegengelaufen, der sie nach der Uhrzeit fragte. Als die Frau geantwortet hatte und sie sich nochmal nach dem Mann umdreht, bemerkte sie, dass er seine ...

