POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.09.2022

Emden - Fahrrad aus Garage gestohlen

Am 04.09.22 gegen 8.30 Uhr ist in der Uphuser Straße ein unverschlossenes schwarzes Damenfahrrad der Marke "Fahrradmanufaktur" aus einer offenstehenden Garage entwendet worden. Das Fahrrad hat sieben Gänge und hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls eine rote Klingel. Tatverdächtig ist eine männliche Person im geschätzten Alter von 20-25 Jahren, die schwarz gekleidet war. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zudem weist die Polizei darauf hin, beim Kauf von gebrauchten Fahrrädern auf genanntes Fahrrad zu achten und sich bei einem Verkaufsangebot eines solchen Fahrrads mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Fahrrad ist über die Rahmennummer zur Fahndung ausgeschrieben.

Leer - Busfensterscheibe eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat am 04.09.22 um 03.40 Uhr in der Straße Ostersteg eine kleine Glasflasche eines "Partylikörs" gegen die Fensterscheibe eines fahrenden Busses geworfen. Die Scheibe zerbrach. Personen wurden nicht verletzt. Der Täter oder die Täterin flüchtete in Richtung Mühlenstraße, konnte in einer Nahbereichsfahndung durch die Polizei aber nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber zu Tatverdächtigen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Pkw zerkratzt

Zwischen Samstag, 03.09.22, 20 Uhr und Sonntag, 04.09.22, 12 Uhr, ist in der Straße Kiebitzdelle-Achterlangs ein schwarzer BMW durch mehrere tiefe Kratzer auf der Fahrerseite beschädigt worden. Der Pkw war zu dieser Zeit auf einem Grünstreifen geparkt. Der Schaden wird auf eine Höhe von 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Pkw beschädigt

Am 04.09.22 gegen 20 Uhr hat eine bislang unbekannte Täterschaft in der Straße Untenende in Höhe eines Lebensmittelhändlers bzw. eines Versicherungsbüros einen grünen Pkw der Marke Lada beschädigt. Der Lack wurde zerkratzt, die Scheibenwischer abgebrochen und der Wagen mit Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Motorradfahrer leichtverletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Papenburger Straße ist ein Motorradfahrer am 04.09.22 gegen 14.40 Uhr leicht verletzt worden. Der 25-jährige Mann aus Rhauderfehn fuhr mit seinem Motorrad der Marke Honda in Flachsmeer auf genannter Hauptstraße in Richtung Großwolderfeld. In Höhe der Straße "Zu den Plätzen" wurde er von einer 32-jährigen Autofahrerin aus Westoverledingen übersehen. Diese beabsichtige mit ihrem Mercedes Daimler von der dort befindlichen Tankstelle auf die Papenburger Straße aufzufahren. Es kam zum Zusammenstoß infolge dessen der Rhauderfehner über sein Motorrad und anschließend über die Motorhaube des Mercedes fiel. Der Mann wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro.

