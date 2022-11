Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Geldern-Veert (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag (13. November 2022) kam es zu drei Einbrüchen in Geldern-Veert. Auf der Straße Olvengraben hebelten unbekannte Täter die Terrassentür auf, um sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Kommoden nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Auch auf der Straße Am Heytgraben stiegen unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Fenster an der Terrassenseite in ein Wohnhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier jedoch nichts entwendet. Auf der Veerter Dorfstraße kletterten die Unbekannten offenbar auf die Garage eines Hauses, um ein Fenster im Obergeschoss zu erreichen. Das Fenster schlugen die Täter ein und gelangten so in das Gebäude. Hier durchwühlten sie ebenfalls Schränke und Behältnisse. Was genau gestohlen wurde, war noch nicht ersichtlich. Anschließend flüchteten die Täter durch eine Terrassentür. Zeugen, die Hinweise zu den einzelnen Sachverhalten machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

