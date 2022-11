Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Vier PKW durch Brandstiftung beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Freitagabend (11. November 2022) kam es zu mehreren Brandstiftungen an PKW in Geldern. Auf einem Parkplatz an der Webergasse geriet gegen 19:50 Uhr zunächst ein PKW Opel in Brand. Das Feuer griff dann auf einen weiteren PKW BMW über, beide PKW wurden erheblich beschädigt. Ein dritter PKW Ford wurde durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Ungefähr zeitgleich geriet ein im Bereich Nordwall / Hartstraße abgestellter PKW Opel in Brand. Dieser konnte durch aufmerksame Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Drei der beschädigten PKW wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Sachverhalten in jüngster Vergangenheit in Geldern bzw. Weeze besteht, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen nimmt die Polizei Geldern unter 02831 - 1250 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell