POL-PDPS: Sachbeschädigung an Glasvitrine

Waldfischbach (ots) - In der vergangenen Woche brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hauptstraße 141 ein. Wie die Täter letztendlich in das Gebäude gelangten ist nicht sicher geklärt. Aus der Wohnung wurden nach derzeitigem Stand mehrere Deko-Schwerter entwendet, die einen Wert von circa 200 Euro haben. In der Wohnung wurden weiße Baumwollhandschuhe sichergestellt, ...

