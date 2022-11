POL-KLE: Kleve-Warbeyen - Bedrohung mit Axt im Privathaus

Geldern-Veert (ots) - Am Freitag 12.11.2022 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Straße Am Stickelhof. Zugang verschafften sich die unbekannte Täter indem sie zunächst auf eine Garage kletterten und anschließend ein Fenster im Obergeschoß einschlugen. Die Täter durchsuchten diverse Schränke und Kommoden und erbeuteten diverse Schmuckstücke. ...

