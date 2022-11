Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 28. November 2022, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Oldenburger Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 59-jährigen aus Vechta, aus deren Jackentasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 59-Jährige für Einkäufe in einem dortigen Lebensmittelgeschäft auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 150,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Laptops

Am Dienstag, 29. November 2022, in der Zeit von 18.20 Uhr bis 18.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Münsterstraße den Laptop einer 26-jährigen aus Vechta aus deren Rucksack, der sich während eines Einkaufs in ihrem Fahrradkorb befand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 600,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec-Akkus

Von Samstag, 26. November 2022, 20.00 Uhr bis Sonntag, 27. November 2022, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in Vechta, Zur Spredaer Mühle, das mit dem Gepäckträger verbundene Akku des Herstellers Bosch des Pedelec eines 68-jährigen aus Vechta. Der 68-Jährige hatte sein Pedelec vor einer dortigen Gaststätte abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 29. November 2022, 22.55 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Lastrup (Landkreis Cloppenburg) mit einem Pkw die Lindenstraße in Lohne, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Am Dienstag, 29. November 2022, um 13.37 Uhr, befuhr eine 64-jährige aus Visbek mit ihrem Pkw die Große Straße in Fahrtrichtung Visbek und beabsichtigte die Kreuzung an der Oststraße zu überqueren, um weiter geradeaus zu fahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 25-jähriger aus Melle die Oststraße vorfahrtsberechtigt in Richtung Langfördener Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei zwei Beifahrer der 64-jährigen Pkw-Fahrerin sowie der 25-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 40.000,00 EUR.

Am Dienstag, 29. November 2022, in der Zeit von 17.55 Uhr bis 18.10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die L 881, Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt. Auf Höhe der Oststraße kreuzte ein 33-jähriger aus Goldenstedt zu Fuß mit seinem Einkaufswagen die Vechtaer Straße, ohne den vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer die Kreuzung passieren zu lassen. Der 33-jährige schob mit dem Einkaufswagen gegen den Pkw des 19-jährigen. Der Pkw-Fahrer bremste daraufhin seinen Pkw und geriet hierbei mit seinem Fahrzeug in den Graben. Die beteiligten Personen wurden leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim 33-jährigen ergab einen Wert von 2,95 Promille. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 4.500,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Dienstag, 29. November 2022, 17.08 Uhr, überquerten zwei Fußgänger aus Goldenstedt, 70 Jahre und 61 Jahre, bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage die Franz-Vorwerk-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Im gleichen Moment beabsichtigte ein 81-jähriger mit seinem Pkw von der Bahnhofstraße kommend in die Franz-Vorwerk-Straße einzubiegen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den 70-jährigen Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 70-jährige Fußgänger leichte Verletzungen zuzog. Er wurde dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Die entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Holdorf - Paketdiebstahl

Am Samstag, den 26. November 2022, um 11.43 Uhr, wurde in der Straße Roggenkamp ein Paket ausgeliefert und auf dem Gehweg vor dem Grundstück abgestellt. Kurz danach hielt ein Mercedes Sprinter vor dem Wohnhaus, der Beifahrer stieg aus und entwendete das Paket. Die Schadenshöhe beträgt 750,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Holdorf, Telefon 0 54 94 / 91 42 00 oder Polizei Damme, Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Am Montag, zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr, ereignete sich in Neuenkirchen-Vörden in einem Neubaugebiet an der Straße Kluswiesen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte einen abgestellten Ford Transit und verursachte einen Schaden in Höhe von 3.600,00 EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Bakum - Kabeldiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, den 26. November 2022, 18:00 Uhr, und Montag, den 28. November 2022, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen diverse Kabelendstücke aus mehreren Rohbauten in der Straße Am Mühlenbach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung durch Graffiti In der Zeit zwischen Freitag, den 25. November 2022, 18:00 Uhr, und Samstag, den 26. November, 09:00 Uhr, sprühten unbekannte Personen an einem Pumpenhaus in der Bergstraße Graffitis an ein Garagentor und eine Klinkerwand. Strafantrag wegen Sachbeschädigung wurde gestellt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Holdorf, Telefon 0 54 94 / 91 42 00 oder Polizei Damme, Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Am Montag, den 28. November 2022, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Straße Kluswiesen zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person touchierte beim Vorbeifahren den geparkten PKW eines 23-jäirhgen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

