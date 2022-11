Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung an Zaun

Zwischen Montag, den 28.November 2022, gegen 15.30 Uhr und Dienstag, den 29.November 2022, um 06.15 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Zaun an der Mehrenkamper Straße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Dienstag, den 29.November 2022, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Saterländer mit seinem PKW, Peugeot, die Straße Am Alten Hafen in stadtauswärtige Richtung. Als er nach links in die Weserstraße abbiegen wollte, übersah eine 20-jährige Friesoytherin, die mit ihrem PKW, VW Polo, entgegenkam und kollidierte mit dieser. Die Friesoytherin sowie eine 17-jährige Saterländerin, die sich zum Unfallzeitpunkt im PKW des Unfallverursachers befand, wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 29.November 2022, gegen 19.04 Uhr, kam es in der Ringstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten PKW, Nissan Micra, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Nissan entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell