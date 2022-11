Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Löningen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Brand einer Zypressenhecke/Zeugenaufruf

Am 28. November 2022 kam es gegen 13.05 Uhr an der Schillerstraße in 49624 Löningen zum Brand einer Zypressenhecke. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432 803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell