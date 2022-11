Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 28. November 2022, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Großen Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 69-jährigen Frau aus Vechta aus deren über dem Arm mitgeführten Handtasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 69-Jährige in einem dort ansässigen Bekleidungsgeschäft auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 42,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Am Freitag, 25.11.2022, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Finkenstraße Zugang zu den Räumen eines Wohnhauses. Im Erdgeschoss des Hauses wurden in mehreren Räumen diverse Schubladen und Schränke durchsucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 28.11.2022, um 23.29 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Mann die Von-Siemens-Straße in Lohne, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,13 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des 49-jährigen wurde beschlagnahmt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 28. November 2022, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:20 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug den auf einem Parkstreifen abgestellten PKW eines 51-jäirhgen Mannes aus Lohne und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 24. November 2022, 08.30 Uhr, bis Freitag, 25. November 2022, 12.00 Uhr, parkte eine 30-jährige Frau aus Vechta ihren Pkw des Herstellers Volkswagen, Marke Polo, an der Maximilian-Kolbe-Straße in Vechta. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung im Front- und Radkastenbereich vorne links an ihrem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt 3.000,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, 28. November 2022, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.10 Uhr, beabsichtigten zwei Radfahrer, 45 Jahre sowie 50 Jahre alt, aus Vechta, an der Bundesstraße B69 die Fahrstrecke abzukürzen, indem sie gleichzeitig über die Berme fuhren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzogen. Der 50-jährige Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Damme - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Sonntag, den 27. November 2022, 20:05 Uhr, auf Montag, den 28. November 2022, 10:00 Uhr, ereignete sich ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus an der Josefstraße. Unbekannte Personen versuchten sich über die Eingangstür Zutritt zu verschaffen. Der Schaden beträgt 100,00 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwer verletzen Personen

Am Montag, den 28. November 2022, um 06:18 Uhr, kam es auf der Vechtaer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 50-jähirger Mann aus Goldenstedt gerät mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit dem entgegenkommenden LKW eines 46-jährigen Mannes aus Diepholz. Der 50-jähirge Mann wird eingeklemmt und muss durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem PKW befreit werden. Beide Unfallbeteiligten werden schwer verletzt zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

