Essen (Oldenburg) - Einbruch in Kindergarten In der Zeit zwischen Samstag, den 26. November 2022, 17:00 Uhr, und Montag, den 28. November 2022, 06:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in einen Kindergarten in der August-Meyer-Straße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in DRK-Gebäude In der Zeit zwischen Sonntag, den 27. November 2022, 13:00 Uhr, und Montag, den 28. November 2022, 08:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein DRK-Gebäude im Nadoster Weg ein. Es wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Lindern - Diebstahl von E-Bike

In der Zeit zwischen Montag, den 21. November 2022, 15:00 Uhr, und Samstag, den 26. November, 10:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person das E-Bike eines 33-jährigen Mannes aus Lindern aus einem Schuppen im Mühlenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Molbergen - Dieseldiebstahl aus Schulbussen In der Zeit zwischen Sonntag, den 27. November 2022, 19:00 Uhr, und Montag, den 28. November 2022, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen eine größere Menge Diesel aus zwei Schulbussen, die in der Pfarrer-Ferneding-Straße abgestellt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 28. November 2022, um 07:40 Uhr, fuhr eine unbekannte Person aus einer Grundstückseinfahrt auf den Eisenbahnweg auf, und touchierte dabei den am Fahrbahnrand stehenden PKW einer 39-jährgen Frau aus Cloppenburg. Die unbekannte Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schades zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Montag, den 28. November 2022, um 08:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähirgier Mann aus Dähre befuhr mit einem Sattelschlepper die B213 in Richtung Löningen und übersah die beiden verkehrsbedingt wartendenden PKW eines 36-järigen Mannes aus Löningen sowie eines 29-jähringen Mannes aus Osnabrück. Es kam zu einem Unfall, bei dem sich der 36-jäirige Mann leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Montag, den 28. November 2022, um 14:30 Uhr, kam es in einem Verkehrskreisel an der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Emstek verließ den Kreisel in Richtung Emstek, und übersah dabei einen 18-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.

Löningen- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin Am Montag, den 28. November 2022, um 16:54 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer übersiah beim Einfahren in einen Verkehrskreisel einen 35-jähirge Fußgängerin aus Duisburg, die die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Montag, den 28. November 2022, um 18:25 Uhr, kam es auf der Soestenstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-järige Fahrzeugführerin aus Molbergen übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden 42-jährigen Fahrzeugführer aus Lindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 29-jährge leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 28. November 2022, in der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 21:30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person auf einem Parkplatz einer Sporthalle in der Schulstraße mit ihrem Fahrzeug den PKW eines 57-jährigen Mannes aus Cloppenburg und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

