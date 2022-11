Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Vechta - Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Freitag, 25. November 2022, 17:00 Uhr und Sonntag, 27. November 2022, 07:45 Uhr kam es in der Straße Am Südfeld zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen in ein dortiges Bürogebäude ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch in Reifencontainer

Am Montag, 28. November 2022, kam es gegen 00:10 Uhr in der Oldenburger Straße zu einem versuchten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf das Grundstück eines Autohauses und brach dort einen Container auf. In diesem waren Reifen gelagert. Vermutlich brach er die Tatausführung ab, da ein Alarm ausgelöst wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt - Versuchter Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, 27. November 2022, kam es gegen 16:00 Uhr im Schneebeerenweg zu einem versuchten Diebstahl. Eine 51-jährige Anwohnerin bemerkte auf ihrem Grundstück eine verdächtige Person, die anschließend mit einem Pkw flüchtete. Später konnten an einem Tor mutmaßlich Einbruchspuren festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Haus nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Pkw

Am Samstag, 26. November 2022, kam es gegen 17:30 Uhr im Schemder Weg zu einem Einbruch in einen Pkw. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe eines VW Golf ein, der auf einem dortigen Parkplatz stand. Anschließend entwendete er aus diesem zwei Handtaschen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigungen an Kfz

Zwischen Samstag, 26. November 2022, 23:30 Uhr und Sonntag, 27. November 2022, 08:30 Uhr kam es in der Hopener Straße zu zwei Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Mercedes Sprinter und eines Renault Megane. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 27. November 2022, wurde gegen 15:50 Uhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Jagdhornstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 27. November 2022, kam es gegen 23:00 Uhr an der Kreuzung der Vechtaer Straße zur Harmer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer streifte beim Einfahren in die Kreuzung eine Mercedes X-Klasse eines 22-jährigen Pkw-Fahrers aus Vechta, der die Vechtaer Straße in Richtung Vechta befahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Pkw beschädigt wurde. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Bakum (OT Lüsche) - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am Montag, 28. November 2022, kam es gegen 01:51 Uhr auf der Carumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Bakum kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Als ein Zeuge diesen ansprach, flüchtete er zu Fuß vom Unfallort. Er konnte durch die Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person (Nachtrag)

Wie bereits berichtet kam es am Freitag, 25. November 2022, in Vechta zu einem schweren Verkehrsunfall. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5379980 Der lebensgefährlich verletzte 80-Jährige verstarb am Wochenende in einem Krankenhaus in Folge des Verkehrsunfalles.

Vechta - Zwei Diebstähle von Geldbörsen

Am Samstag, 26. November 2022, 11.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Diepholzer Straße, die Geldbörsen samt Inhalt aus der Handtasche einer 70-Jährigen und einer 75-Jährigen aus Vechta. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die beiden Frauen für Einkäufe in einem dortigen Lebensmittelmarkt auf. Ihre Handtasche trugen sie am Körper. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

