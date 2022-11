Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Verkehrsunfall

Am 25.11.22, in der Zeit von 14.30 bis ca. 16.15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in Lohne, Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein dunkler BMW auf der Beifahrerseite durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzten.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Freitag, dem 25.11.2022, kam es gegen 15:00 Uhr in Vechta, Ortsteil Langförden, zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Ein 80-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten befuhr mit seinem Pkw den Mühlendamm in Richtung Visbeker Damm. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete er an der Kreuzung die Vorfahrt, sodass es im dortigen Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw eines 60-Jährigen aus Visbek kam, der den Visbeker Damm aus Visbek kommend in Richtung Vechta befuhr. Infolge des Verkehrsunfalles wurde der 80-jährige Mann in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 80-Jährige wurde lebensgefährlich, der 60-Jährige schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Visbeker Damm musste im Bereich des Mühlendamms zur Gewährleistung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, dem 25.11.2022, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Dabei übersah der 20-jährige PKW Fahrer aus Langförden die vor ihm verkehrsbedingt haltende 44-jährige PKW Fahrerin aus Lohne. Es kommt zum Auffahrunfall. Hierbei wird die PKW-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt mit Rollerfahrer

Am Freitag, dem 25.11.2022, kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Funkstreifenbesatzung wollte einen Rollerfahrer kontrollieren. Dieser missachtete die Anhaltesignale der Polizei und entzog sich der Kontrolle durch eine riskante Fahrweise, in dem er Rotlicht an Ampeln missachtete und es auf der Straße "An der Gräfte" bei einem Überholmanöver des Rollerfahrers beinahe zu einem Verkehrsunfall zwischen ihm und einem weißen Kleinwagen kam. Der Führer/-in konnte im letzten Moment einen Zusammenstoß verhindern. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Vechta (04441/9430) mitzuteilen.

Vechta - Wohnungseinbrüche

Von Freitag, dem 25.11.2022, auf Samstag, dem 26.11.2022, kommt es in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 00:50 Uhr zu insgesamt drei Wohnungseinbruchdiebstählen in der Pater-Titus-Straße und der Dersastraße in Vechta. Hierbei gelangen in allen drei Fällen die Täter durch das Aufhebeln von Fenstern in das Hausinnere, welches nach Diebesgut durchsucht wird. Zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden. Zeugen, die u.a. sachdienliche Hinweise hinsichtlich der Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/9430) auseinanderzusetzen.

Vechta - Verkehrsunfall / Gefährdung des Straßenverkehrs / Verkehrsunfallflucht

Am Samstag dem 26.11.2022 gegen 02:05 Uhr kam es an der Kreuzung Diepholzer Straße /An der hohen Bank zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Vechtaer bog mit seinem Pkw aus Rtg. Diepholz kommend nach rechts in die Straße An der hohen Bank ein. Dabei geriet er links von der Fahrbahn ab und landete mit dem Pkw in einem Vorgarten eines Einfamilienhauses, wo er sich festfuhr. Die Insassen flüchteten darauf fußläufig. Der Fahrer stellte sich später der Polizei. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Gegen ihn werden jetzt Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Vörden - Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 25.11.2022 gegen 22:45 Uhr, befährt ein 44-jähriger Vördener die Osnabrücker Straße mit seinem PKW, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. An dem geführten PKW sind Kennzeichen angebracht, die für einen anderen Transporter ausgegeben sind. Zudem kann ermittelt werden, dass der geführte PKW weder zugelassen noch versichert ist. Gegen den Fahrzeugführer werden mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, 26.11.2022 gegen 02:25, kommt es in der Großen Straße in 49377 Vechta vor einer dortigen Diskothek zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Vechtaer schlägt nach einem vorangegangenen Streit einem 25-jährigen Vechtaer mit der Faust in das Gesicht. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

