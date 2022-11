Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Raub auf 65-Jährigen

Am 25.11.2022, gegen 17:25 Uhr, wird ein 65-Jähriger aus Cloppenburg im Kessener Weg in 49661 Cloppenburg von einer derzeit unbekannten männlichen Person überrascht und zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als das Opfer daraufhin zu Boden stürzte, trat der Täter weiter auf das Opfer ein und versuchte dessen Geldbörse zu entwenden. Nach einigen lautstarken Hilferufen ließ der Täter vom Opfer ab und flüchtete fußläufig in unbekannte Richtung. Der 65-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Täter wird auf ein Alter von 30-35 Jahren geschätzt, soll schlanker bzw. sportlicher Statur und dunkel gekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 gerne entgegen.

Cloppenburg - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Im Tatzeitraum vom 18.11.2022/12:00 Uhr bis zum 20.11.2022/12:00 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter den am Straßenrand am Garreler Weg in 49661 Cloppenburg/Staatsforsten aufgestellten Zigarettenautomaten, indem der Standpfosten freigegraben wurde. Wenige Meter weiter wurde der Automat schließlich gewaltsam geöffnet und das Schein- und Münzgeld, sowie vermutlich einige Zigarettenschachteln entwendet. Der Schaden wird derzeit auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum vom 24.11.2022/18:00 Uhr bis zum 25.11.2022/08:55 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Inselstraße in 49661 Cloppenburg Zaunelemente, eine Straßenlaterne und einen Stromkasten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Emstek -Verkehrsunfallflucht

Am 25.11.2022, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Lange Straße in 49685 Emstek abgestellten Sprinter/Daimler. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Unfallverursacher setzte unerlaubt seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 in Verbindung zu setzen.

Südkreis - FEHLANZEIGE!

