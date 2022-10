Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind von Pkw erfasst

Kaiserslautern (ots)

In der Galappmühler Straße ist am Mittwoch ein Kind von einem Auto erfasst worden. Ob das Mädchen dabei verletzt wurde, steht nicht fest. Die etwa Zwölfjährige rannte nach dem Zusammenstoß weg.

Kurz nach 14 Uhr hielt an einer Bushaltestelle in der Galappmühler Straße ein Bus an. Eine Autofahrerin fuhr in entgegengesetzte Richtung an dem Omnibus vorbei, als plötzlich ein Kind hinter dem Fahrzeug hervorkam. Auf der Fahrerseite des Pkw kam es zur Kollision mit dem Mädchen. Die 59-Jährige habe das Kind noch gefragt, ob es verletzt wurde, was allerdings unbeantwortet geblieben sei. Das Mädchen rannte davon. Ein Schaden ist am Pkw nicht entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Identität des Kindes machen? Die etwa Zwölfjährige hat mittellange Haare und ist circa 1,60 Meter groß. Sie trug zerrissene Jeans, so die Autofahrerin. Möglicherweise spricht das Mädchen kein Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

