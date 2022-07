Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl, Drogen und gestohlenes Tablet

Halle/Saale (ots)

Am Donnerstag, den 21. Juli 12022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei kurz nach Mitternacht einen 32-jährigen Mann im Hauptbahnhof Halle. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Weißenfels bereits im Juni 2020 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1500 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen verurteilt. Da der Deutsche lediglich die Hälfte der Geldstrafe beglichen hatte und sich auch dem Strafantritt nicht stellte, erging im Mai 2022 der Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte zwei szenetypische Behältnisse mit einer jeweils geringen Menge von vermutlichen Crystal Meth und be-schlagnahmten die Drogen. Zudem führte der 32-Jährige ein Tablet mit, was ebenfalls im polizeilichen Fahndungssystem zur Eigentumssiche-rung ausgeschrieben war, da es zuvor seinem eigentlichen Besitzer ge-stohlen wurde. Der Mann gab an, das Tablet am Vortrag durch einen Freund erhalten zu haben. Das Tablet wurde sichergestellt und der Mann erhielt zwei neue Strafanzeigen wegen des Verdachtes der Hehlerei sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Von seiner durch das Amtsgericht Weißenfels verhangenen Geldstrafe hätte der Festgenommene noch 750 Euro zahlen müssen. Da er das Geld nicht auftreiben konnte, übergaben ihn die Bundespolizisten noch in der Nacht an eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell