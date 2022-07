Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zugticket und Geldstrafe nicht bezahlt - Strafanzeige sowie Gefängnis folgen

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 19. Juli 2022 informierte gegen 01:40 Uhr die Notfallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Fahrgast in einem Intercityexpress auf der Strecke Berlin - Köln. Bei seiner Kontrolle konnte er keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Eine alarmierte Streife war mit Einfahrt des Zuges am Magdeburger Hauptbahnhof, Bahnsteig 8 und stellte die Personalien des Tatverdächtigen fest. Bei der anschließenden Überprüfung der Daten in den polizeilichen Fahndungssystemen, wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Hanau per Vollstreckungshaftbefehl nach dem 37-Jährigen sucht. Wegen des Erschleichens von Leistungen in sechs Fällen wurde er im April vergangenen Jahres durch das Amtsgericht Hanau zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 180 Tagen verurteilt. Er zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Strafantritt. Zudem war er unbekannten Aufenthalts. Demnach erging im Oktober 2021 der Vollstreckungshaftbefehl. Dieser wurde dem bulgarischen Staatsangehörigen auf der Dienststelle am Hauptbahnhof eröffnet. Der Gesuchte kontaktierte seinen Bruder und bat um Hilfe. Aber auch dieser konnte die 1800 Euro Geldstrafe nicht aufbringen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen hinsichtlich seiner erneut begangen Leistungserschleichung wurde er in die Justizvollzugsanstalt Burg verbracht.

