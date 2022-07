Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrere Beschmierungen mit Permanentmarker: Bundespolizei ertappt zwei Mädchen

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 16. Juli 2022 beobachtete eine eingesetzte Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg um 19:25 Uhr eine 14-Jährige, wie sie die Wand des Treppenaufgangs zu Bahnsteig sieben/acht mittels eines schwarzen Permanentmarker beschmierte. Das Mädchen wurde daraufhin gestellt und weitere Sachbeschädigungen an dem Handlauf, der Wand und auf dem Fußboden festgestellt. Ihre 12-jährige Begleiterin räumte ebenfalls ein, an den Beschmierungen beteiligt gewesen zu sein. Die zwei Deutschen wurden zur Dienststelle mitgenommen und die gesetzlichen Vertreter verständigt. Den verwendeten Stift stellten die Bundespolizisten als Beweismittel sicher. Das 14-jährige Mädchen erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Zudem können zivilrechtliche Forderungen der Bahn für die Reinigungsarbeiten auf Beide zukommen. Die 14-Jährige durfte die Dienststelle nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, nach Absprache mit der Erzie-hungsberechtigten, allein verlassen. Die 12-Jährige wurde durch ihre Eltern abgeholt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell