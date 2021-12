Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Amtsstraße hat die Polizei am Dienstagabend (7. Dezember) eine Blutprobe bei dem 29-jährigen Unfallfahrer aus Hamm veranlasst. Gegen 20.40 Uhr befuhr der junge Mann aus Hamm die Amtsstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 63 verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den von ihm geführten Volkswagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier streifte er zunächst einen Baum und überfuhr anschließend einen Metallbügel. Da der Fox nicht mehr fahrbereit war, verließen der Crashfahrer und seine 25-jährige Beifahrerin aus Hamm die Unfallstelle zu Fuß, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beide konnten später durch eingesetzte Polizeibeamte an der Wohnanschrift des Fahrers angetroffen werden. Der 29-Jährige, der im Verdacht steht, zum Unfallzeitpunkt unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden zu haben, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.(es)

