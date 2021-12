Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Westen (ots)

Eine 40-jährige Frau und ein siebenjähriges Mädchen wurden am Dienstag, gegen 13 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße leicht verletzt. Ein 32-Jähriger fuhr an der Einmündung Königgrätzer Straße mit einem VW Transporter auf den Mercedes Benz eines 42-Jährigen auf. Die Frau und das Kind befanden sich als Mitfahrer in dem Mercedes Benz und mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro(ag)

