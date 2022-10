Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ablenkungsmanöver zum Diebstahl genutzt

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Mittwoch in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße zugelangt. Kurz nach 14 Uhr verwickelte eine Unbekannte im Putzmitteln-Gang eine 69-Jährige in ein Gespräch. Die Ablenkung nutzte mutmaßlich ein Komplize, um aus der Handtasche der Kundin den Geldbeutel zu stehlen. Den Diebstahl bemerkte die 69-Jährige kurze Zeit später: EC-Karte, rund 100 Euro Bargeld und Ausweisdokumente - alles weg. Die Unbekannte war auch verschwunden. Jetzt ermittelt die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder denen Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

