POL-PPWP: Kontrolle deckt einige Verstöße auf

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Samstag in der Karl-Marx-Straße auf. Ein unbekannter Fahrer befuhr um 14:10 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes die Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz. An der Kreuzung Bismarckstraße/ Karl-Marx-Straße missachtete er den von links kommenden bevorrechtigten Rollerfahrer. Durch die eingeleitete Vollbremsung stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte ...

