POL-PPWP: Nach Unfall alkoholisiert weitergefahren

Kaiserslautern (ots) - Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Pariser Straße einen Unfall gebaut. Zunächst war die Polizei zu einem Auffahrunfall gerufen worden. Die Fahrerin eines VW-Passats fuhr auf der Pariser Straße von Kindsbach kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Straße "Am Belzappel" musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr ihr der 43-jährige Fahrer eines Mercedes Vito auf. Es entstand leichter Sachschaden. Bei der ...

