Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Samstag in der Karl-Marx-Straße auf. Ein unbekannter Fahrer befuhr um 14:10 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes die Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz. An der Kreuzung Bismarckstraße/ Karl-Marx-Straße missachtete er den von links kommenden bevorrechtigten Rollerfahrer. Durch die eingeleitete Vollbremsung stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell