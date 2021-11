Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand

Aalen (ots)

Obersontheim: Wohnhausbrand

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Herlebacher Straße. In Folge eines technischen Defekts brach ein Feuer im Obergeschoss des Hauses aus, welches auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses übergriff. Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit 70 Personen und 13 Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 100 000 Euro.

