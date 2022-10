Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer zieht Aufmerksamkeit auf sich

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer hat in der Nacht zu Donnerstag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Mann war mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in der Bleichstraße unterwegs. Das skurrile an der Sache: Er transportierte auf seinem Rücken ein weiteres Fahrrad, ohne Vorderrad. Als die Polizeibeamten den Mann aufforderten, stehenzubleiben, warf er das Fahrrad weg und flüchtete auf seinem Drahtesel in Richtung Pariser Straße. Der circa 30-jährige Mann war mit einer beigen Daunenjacke und blauer Jeans bekleidet. Er hatte eine Glatze. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass das weggeworfene Fahrrad gestohlen wurde. Das weggeworfene Rad stellten die Beamten sicher. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich ebenfalls unter der angegebenen Nummer melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell