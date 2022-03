Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelecs in Mitte entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14.03.2022, entwendete ein unbekannter Täter ein Pedelec aus einem Keller in der Lippische Straße. Zudem wurde der Diebstahl eines Pedelcs zur Anzeige gebracht, welches in der Kantstraße abgestellt war.

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Sonntag und 06:40 Uhr am Montag, 14.03.2022, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Keller in der Lippische Straße, im Bereich zwischen der Teutoburger Straße und der Ludwig-Lepper-Straße. Ein dort befindliches Pedelec vom Typ "I:SY DrivE E5 ZR" in anthrazit wurde entwendet.

Zudem brachte ein Bielefelder den Diebstahl seines Pedelecs zur Anzeige, welches er vor seinem Wohnhaus abgeschlossen und abgestellt hatte. Es handelt sich um ein Pedelec des Herstellers Specialized vom Typ "Levo HT Comp. 29 XL" in schwarz. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag gegen 08:00 Uhr und Montag, den 14.03.2022, gegen 12:00 Uhr.

Zeugen melden sich in beiden Fällen bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

