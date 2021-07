Polizei Bochum

POL-BO: Geldbörse aus Rollator geklaut - wer kennt diese beiden Täterinnen?

Herne (ots)

Zu einem gemeinen Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin ist es im März in einem Lebensmittelgeschäft in Wanne-Eickel gekommen. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei jetzt Fotos zweier tatverdächtiger Frauen.

Die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-taschendiebstahl

Zur Vorgeschichte: Bereits am 2. März (Dienstag) gegen 17 Uhr war die 86-jährige Hernerin in einem Supermarkt auf der Eickeler Straße in Wanne-Eickel einkaufen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten zwei Diebinnen das Portemonnaie aus der Handtasche der Seniorin, die sie auf ihrem Rollator abgestellt hatte. Erst an der Kasse fiel der 86-Jährigen der Diebstahl auf. Die kriminellen Frauen flüchteten mitsamt der Beute. Wem sind die beiden abgebildeten Personen bekannt?

Das Kriminalkommissariat 35 bittet um Hinweise: Tel. 0234/909-8505, außerhalb der Geschäftszeiten 0234/909-4441.

