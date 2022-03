Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Techniker erbeuten Schmuck

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Trickdiebe gelangten am Freitag, 11.03.2022, unter dem Vorwand, den Fernseher überprüfen zu müssen, in ein Einfamilienhaus an der Mönkebergstraße und entwendeten Wertgegenstände.

Gegen 14:30 Uhr klingelte ein elegant gekleideter Mann an der Haustür eines älteren Ehepaares. Als die Ehefrau öffnete, gab sich der Mann als Techniker ihres Fernsehanbieters aus. Ein Kollege würde nachkommen.

Da das Ehepaar tatsächlich Probleme mit dem Empfang hatte und diesbezüglich bereits in Kontakt mit dem Anbieter stand, wirkte der Mann sehr glaubwürdig.

Gemeinsam begaben sich die Dame und der vermeintliche Techniker in das Wohnzimmer. Nachdem der Mann den Fernseher im Erdgeschoss geprüft hatte, gingen sie in das Obergeschoss zu einem weiteren Fernseher. Der Trickdieb bat die Dame die Sender durchzuschalten, während er das Zimmer verließ.

In der Zwischenzeit hatte auch der zweite Mann das Haus betreten. Er verwickelte den älteren Herrn in ein Gespräch, während sich die Dame im Obergeschoss aufhielt. Diese wurde skeptisch, als sie aus den anderen Räumen plötzlich keine Stimmen mehr hörte. Als sie nachsah, stellte sie fest, dass beide Männer das Haus verlassen hatten.

Darüber hinaus fiel ihnen auf, dass Schmuck aus einem Schrank fehlte.

Der erste Mann war etwa 190 cm groß, schlank und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hatte grüne Augen und schwarze Haare. Diese waren zu einem Sidecut geschnitten und zurückgegelt. Er trug ein dunkelblaues Hemd und eine schmale schwarze Hose.

Der zweite Mann war etwa 175 cm groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug einen blauen langen Mantel und hatte ein Messgerät dabei.

Beide Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Eine Stunde zuvor hatten sich zwei Männer, auf die die Beschreibung zutrifft, an der Weststraße einer Seniorin gegenüber ebenfalls als Fernsehtechniker ausgegeben.

Auch in diesem Fall sollten sich die Bewohner des Hauses vor den Fernseher setzen und die Programm durchschalten. Die 88-jährige Bielefelderin wurde jedoch skeptisch und folgte den vermeintlichen Technikern, trotz mehrere Versuche, sie abzuschütteln.

Dann brachen die Täter ihr Vorhaben ab und gaben an, am Folgetag wieder zu kommen. Das taten sie nicht.

Hinweise zu den versuchten und vollendeten Trickdiebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell