Polizei Bielefeld

POL-BI: Seniorin trifft auf Einbrecher

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14.03.2022, traf eine 85-jährige Bielefelderin auf einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Siechenmarschstraße. Der unbekannte Mann ergriff die Flucht und konnte entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen Einbruch informiert, bei dem Bewohner auf den Täter trafen. Dieser hatte den Kellerbereich nach Diebesgut durchsucht und war dann im Erdgeschoss auf eine Bewohnerin getroffen.

Sofort rief sie einen weiteren Bewohner des Hauses um Hilfe, der kurz darauf erschien. Daraufhin stieß der Einbrecher die Bewohnerin zur Seite und flüchtete aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Täter Bargeld.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine graue Mütze und eine dunkle Jeanshose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell