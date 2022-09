Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Andernach, für das Wochenende 09.09.22- 11.09.2022

Andernach (ots)

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 15 Verkehrsunfälle durch die Polizei in Andernach aufgenommen.

Andernach, Parkplatz Kaufland:

Am 09.09.2022, gegen 16:15 Uhr, kam es im Bereich des Parkplatzes Kaufland, in Andernach zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 50- jährigen Radfahrerin und einem 37-jährigen PKW Fahrer. Nachdem beide zusammengestoßen waren, stieg die Fahrradfahrerin wieder auf ihr Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Weißenthurm, L 121:

Am 09.09.22, gegen 22:29 Uhr, befuhr ein 68-jähriger aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, mit seinem PKW die o.g. Straße und kam, vermutlich infolge von vorherigem Alkoholgenuss, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit geparkten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher wurde verletzt in ein KH verbracht. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers sowie an einem weiteren geparkten PKW entstand erheblicher Sachschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Unfallverursacher einer Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Andernach, Friedrichstraße:

Am 10.09.22, im Zeitraum von 12:00- 16:30 Uhr, wurde in eine Wohnung in der o.g. Straße eingebrochen. Es wurde Schmuck entwendet.

Kaltenengers, Rheinuferstraße:

Am 10.09.2022, gegen 22:00 Uhr, kam es zwischen dem 17- jährigen Geschädigten und dem unbekannten Beschuldigten zu einer verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf dem Geschädigten Pfefferspray von dem unbekannten Beschuldigten ins Gesicht gesprüht bekam. Der Beschuldigte flüchtete sodann mit einem Fahrrad. Wer Angaben zu den o.g. Taten geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Andernach, 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Plaidt, Dorfplatz:

Am 10.09.2022, gegen 23:45 Uhr, wurden die Beamten der PI Andernach, auf der Kirmes in Plaidt, von Sicherheitsmitarbeitern auf einer randalierenden Person hingewiesen, die dort auch Besucher belästigen würde. Im Rahmen der Personalienfeststellung griff diese Person die Polizeibeamten an, indem er versucht auf die Beamten einzuschlagen. Nachdem der Beschuldigte gefesselt war, wurde er auf die Dienststelle verbracht und zur Verhinderung von weiteren Straftaten in den polizeilichen Gewahrsam verbracht. Weiterhin wurde bei dem 30- jährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen, da er über zwei Promille pustete. Bei dem Angriff wurde keiner verletzt.

Andernach, Stadtgebiet:

Am 10.09.2022, gegen 12:50 Uhr, teilte eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäftes mit, dass sie einen Ladendieb verfolgt, der in Schläge angedroht habe, wenn sie ihn weiter belästigen würde. Im Rahmen der Fahndung konnte der Ladendieb angetroffen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 59- jährige Obdachlose mehrere Gegenstände bei sich führte, die er aus verschiedenen Geschäften entwendet hatte. Da der Beschuldigte bereits einschlägig in dieser Richtung in Erscheinung getreten war, wurde er festgenommen. Die Polizei lobt hier das Verhalten der Zeugin und gibt nochmals den Hinweis, dass man aggressive Täter nicht festhalten sondern einfach nur nach Möglichkeit mit Abstand verfolgen und der Polizei den Standort mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell