Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brennendes Motorrad nach Sturz in Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Nachmittag zu einem gestürzten Motorradfahrer in den Stadtteil Wulsdorf alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag das Motorrad brennend auf der Straße. Die Einsatzkräfte löschten unter schweren Atemschutz das brennende Motorrad und sicherten die Unfallstelle. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven versorgten den Fahrer des Motorrades und brachten ihn in ein Bremerhavener Krankenhaus.

