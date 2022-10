Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefälschte Apple-Kopfhörer zum Kauf angeboten

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer sind am Mittwoch in der Fußgängerzone aufgefallen, weil sie Passanten Kopfhörer der Marke Apple zum Kauf anboten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Produktfälschungen. Die Verdächtigen boten die angeblichen Airpods um die Mittagszeit in der Fackelstraße feil. Hierbei zogen sie die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife der Polizei auf sich. Die Beamten nahmen die Männer sowie die angepriesene Ware genauer unter die Lupe. Ihr Verdacht sollte sich bestätigen: Die Verdächtigen im Alter von 21 und 24 Jahren verkauften Fälschungen. Die Airpods waren nicht echt. Alle angeblichen Apple-Kopfhörer wurden von der Polizei sichergestellt. Die Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betrugs. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Mittwoch in der Innenstadt angebliche Apple-Kopfhörer von Unbekannten gekauft? Wem wurden Airpods zum Kauf angeboten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

