Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Münzautomat am Bahnhof aufgebrochen Am Mittwoch, 23. November 2022, kam es gegen 14:35 Uhr am Bahnhof in Vechta zu einem Diebstahl. Eine Gruppe von vier Personen brach im Bereich der Toiletten einen Münzautomaten auf und entwendete eine Geldkassette. Es soll sich dabei sowohl um männliche, als auch weibliche Personen in einem geschätzten Alter von etwa 17 Jahren gehandelt haben. ...

