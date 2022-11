Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Münzautomat am Bahnhof aufgebrochen

Am Mittwoch, 23. November 2022, kam es gegen 14:35 Uhr am Bahnhof in Vechta zu einem Diebstahl. Eine Gruppe von vier Personen brach im Bereich der Toiletten einen Münzautomaten auf und entwendete eine Geldkassette. Es soll sich dabei sowohl um männliche, als auch weibliche Personen in einem geschätzten Alter von etwa 17 Jahren gehandelt haben. Anschließend flohen die Täter in Richtung Innenstadt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Goldenstedt (Lutten) - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zwischen Dienstag, 22. November 2022, 19:00 Uhr und Mittwoch, 23. November 2022, 04:50 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine Tür zu den Räumlichkeiten aufzubrechen, was ihm nicht gelang. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstag, 22. November 2022, 20:30 Uhr und Mittwoch, 23. November 2022, 07:25 Uhr kam es in der Osnabrücker Straße zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter drangen in eine dortige Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten die Täter zwei Jagdwaffen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Goldenstedt (Lutten) - Einbruch in Postfiliale

Am Mittwoch, 23. November 2022, kam es gegen 02:28 Uhr in der Großen Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in eine Postfiliale ein durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Vechta - Pkw-Aufbruch

Am Mittwoch, 23. November 2022, kam es zwischen 18:30 und 21:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße In der Paterei zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Scheibe eines geparkten VW Taigo ein und entwendete aus diesem eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 21. November 2022, 16:30 Uhr und Dienstag, 22. November 2022, 06:00 Uhr kam es an der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Passat, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des 100 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. November 2022, kam es gegen 17:45 Uhr auf der Brägeler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen VW Passat, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell