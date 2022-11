Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek (Rechterfeld) - Einbruch in Firma

Zwischen Mittwoch, 23. November 2022, 18:00 Uhr und Donnerstag, 24. November 2022, 07:42 Uhr kam es in der Straße Am Bahnhof zu zwei Einbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter drang sowohl in ein Firmengebäude, als auch in ein angrenzendes leerstehendes Gebäude ein. Beide Gebäude wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte der Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 21. November 2022, kam es zwischen 08:00 und 15:20 Uhr in der Klapphakenstraße an einer Schule zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein dort abgestelltes Damenfahrrad der Marke Telefunken, Modell RC 657. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne - Zwei Wohnungseinbrüche

Am Donnerstag, 24. November 2022, kam es zwischen 17:00 und 19:00 Uhr zu zwei Wohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter drangen jeweils in ein Haus in den Straßen Im Weidegrund und An der Unlandsbäke ein. Beide Häuser wurden nach Wertgegenständen durchsucht. In mindestens einem Fall konnten sie Bargeld und Schmuck erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Kfz

Zwischen Mittwoch, 23. November 2022, 17.45 Uhr und Donnerstag, 24. November2022, 08.05 Uhr schlugen unbekannte Täter in Visbek, Am Bahnhof, die Seitenscheibe einer Pkw des Herstellers Citroen ein und entwendeten eine Sonnbrille, eine Hundedecke sowie die Kofferraumklappe. Zudem wurde ein Erste-Hilfe-Material entwendete. Das Fahrzeug war auf dem Gelände des dortigen Bahnhofs abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (04445-95047-0) entgegen.

Lohne - Diebstahl eines E-Scooters

Am Mittwoch, 23. November 2022, kam es zwischen 16:30 und 17:30 Uhr in der Habelschwerdter Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen E-Scooter, der an einer Laterne angeschlossen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Donnerstag, 24. November 2022, kam es gegen 20:25 Uhr in der Driverstraße zu einer Sachbeschädigung. Zwei bislang unbekannte Täter besprühten einen Container mit gelber und schwarzer Farbe. Als sie durch einen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Driverstraße. Dabei ließen sie ihre Fahrräder der Marken Bulls und Raleigh zurück. Die Täter werden zwischen 16 und 18 Jahren geschätzt. Sie waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 24. November 2022, wurde gegen 10:40 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück auf der Burgallee kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 24. November 2022, wurde gegen 07:48 Uhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten auf der Hagener Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 24. November 2022, kam es gegen 19:45 Uhr in der Paul-Keller-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Ford Focus, der dort abgestellt war. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen Peugeot handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell