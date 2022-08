POL-PPMZ: Unbekannter Anrufer beschäftigte die Polizei

Mainz (ots) - Zu mindestens sieben Anrufen durch falsche Polizeibeamte kam es gestern in Mainz. In allen Fällen gab sich der unbekannte Anrufer als Beamter der Kriminalpolizei aus, in dem er verschiedene Namen benutzte. So war es in einem Fall bei einer 72jährigen in der Mainz Oberstadt ein "Herr Berger" von der Kripo, bei einem 92jährigen aus Mainz-Finthen war es ein "Stefan Bergmann vom K4 aus Mainz". Wie üblich bei ...

mehr