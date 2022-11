POL-CLP: Nachtragsmeldung- Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Vechta vom 22. November 2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl einer Geldbörse Am Montag, 28. November 2022, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Großen Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 69-jährigen Frau aus Vechta aus deren über dem Arm mitgeführten Handtasche. Zum genannten Zeitpunkt hielt sich die 69-Jährige in einem dort ansässigen Bekleidungsgeschäft auf. Der entstandene ...

mehr