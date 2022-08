Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Vor Kreisverkehr aufgefahren.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.08.2022) fuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer vorm Kreisverkehr an der Herforder Straße einem 66-jährigen Autofahrer auf und stürzte. Gegen 14:30 Uhr musste der Fahrer eines Kia vorm Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer bemerkte das nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Wagen. Er stürzte über den Lenker seiner Honda und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Klinikum. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2300 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell