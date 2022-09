POL-S: Polizeieinsatz nach Suizidandrohung

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Dienstag (13.09.2022) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sichelstraße ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 16.45 Uhr und rief die Polizei. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung im vierten Obergeschoss. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand in der Küche aus. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. Die ...

