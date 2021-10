Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen Kleinkraftrad gefahren

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Beverungen übersah am 21.10.21, um 14:00 Uhr, beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Auschnippe ein neben ihrem Pkw liegendes Kleinkraftrad, welches vom Wind umgeworfen wurde. Das Kleinkraftrad wurde durch den Zusammenstoß über das Pflaster geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell