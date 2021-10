Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Transporter aufgebrochen

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Zeit vom 15.10., 12:00 Uhr, bis zum 20.10.21, 14:30 Uhr, in einen in der Lutterstraße geparkten Transporter ein. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Wie bereits gemeldet, wurde aus einem Transporter in der Stettiner Straße im Zeitraum vom 15.10. bis zum 17.10. Werkzeug entwendet. Eventuell besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Straftaten. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

