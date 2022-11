Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Pkw- und Kennzeichendiebstähle/Zeugenaufruf

In der Nacht vom 24. November 2022 auf den 25. November 2022 entwendeten bislang unbekannte Täter an der Industriestraße in Bösel zwei Pkw, Hyundai Kona und ein Hyundai Santa Fe, in den Farben Grau und Schwarz, welche zum Verkauf ausgestellt waren. Im selben Tatzeitraum wurden von einem Nachbargrundstück die Kennzeichenpaare CLP-HG 4 und CLP-HG 81 entwendet. Seitens der Polizei wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Die Schadenshöhe bewegt sich im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bösel (Tel. 04494-922620) oder die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-1860-0) entgegen.

